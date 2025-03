Raspadão vai conhecer os finalistas da temporada 2024/2025

Compartilhar no facebook

Caixa D’Água encara a Família Planalto Verde de olho na decisão - Crédito: Divulgação

A partir das 9h a bola vai rolar pela semifinal da temporada 2024/2025 da 15ª edição do Campeonato Raspadão, com a promessa de jogos com muita adrenalina neste domingo, 30.

A Arena Raspadão, no Cidade Aracy, deverá estar repleta de torcedores, que irão prestigiar duas partidas que colocarão a prova os nervos dos atletas, já que quem vencer, vai disputar o título.

Os jogos são eliminatórios e caso ocorra empates, o vencedor sairá da disputa de penalidades máximas.

Às 9h, o Caixa D’Água encara a Família Planalto Verde São Carlos e em seguida, às 10h, o Zavaglia mede forças com o Vila Bahia.

