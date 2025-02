Raspadão tem rodada decisiva neste domingo de Carnaval

Caixa D’Água encara o Nata São-carlense e precisa vencer para se classificar. O adversário também. - Crédito: Divulgação

Clima quente dentro e fora de campo. Assim promete ser a última rodada da primeira fase do 15º Raspadão, previsto para a manhã este domingo, 2, na Arena Raspadão, no Cidade Aracy.

Em pleno domingo de Carnaval, a bola rola a partir das 8h e vão colocar frente a frente, equipes do grupo A contra as do B. Os quatro primeiros colocados de cada chave seguem para a fase seguinte;

No Grupo A, Aracy, com 12 pontos, tem o passaporte carimbado para as oitavas de final. A partir do segundo lugar (Pé na Porta), com 10 pontos até o sexto colocado (Real Maloka), com 8 pontos, nada está definido, dependendo da combinação dos resultados.

Já o Grupo B está praticamente definido, com Zavaglia, Bola+1 e Nova Era confirmados nas oitavas. Galo das Arábias, Boleiros e Nata São-carlense lutam pela quarta vaga.

A rodada

Nata São-carlense x CA Caixa D’Água

Bola + 1 x Desportivo Central

Nova Era x Real Maloka

Galo das Arábias x Pé na Porta

Zavaglia x Aracy

Boleiros x Tijuco Preto

Classificação

