RaspadÃ£o promete jogos intensos pelas quartas de final

Zavaglia encara o Antenor em um clássico que promete muita emoção - Crédito: Divulgação

Sem favoritismo, sem vantagens. Mas com a promessa de muita emoção e adrenalina. Assim é a expectativa para as quartas de final do 15º Campeonato Raspadão, que acontece na manhã deste domingo, 23, na Arena Raspadão, no Cidade Aracy.

O campo será palco de quatro partidas pelas quartas de final, quando serão conhecidas as equipes semifinalistas. A bola começa a rolar às 8h.

Os trabalhos começam com Caixa D’Água x Nova Era. Na sequência, se enfrentam Zavaglia x Antenor Garcia R2, Tijuco Preto x Vila Bahia e Galo das Arábias x Família Planalto Verde São Carlos.

A expectativa é de jogos intensos e um grande público torcedor. Caso algum jogo termine empatado, o classificado será conhecido após cobrança de penalidades máximas.

