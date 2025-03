Raspadão define mais quatro times para as quartas de final

Nova Era pega o Coca Cola em uma das partidas das oitavas de final do Raspadão - Crédito: Divulgação

O 15º Campeonato Raspadão completará as quartas de final, com a realização de mais quatro jogos válidos pelas oitavas de final. As partidas estão previstas para este domingo, 16, com início às 8h, na Arena Raspadão, no Cidade Aracy.

As equipes classificadas na segunda etapa das oitavas irão se juntar ao Caixa D’Água, Zavaglia, Tijuco Preto e Galo das Arábias, que conseguiram a qualificação domingo, 9, quando ocorreram os quatro primeiros jogos.

Seguindo o regulamento, caso algum jogo termine empatado, o classificado sairá da cobrança de penalidades máximas. A perspectiva é que os jogos sejam bem disputados e equilibrados, tendo em vista o equilíbrio técnico entre os participantes.

Os jogos

Aracy x Antenor Garcia R2

Nova Era x Coca Cola

Família Planalto Verde São Carlos x Pé Na Porta

Vila Bahia x Bola+1

