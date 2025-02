Ramon Diaz deve utilizar time misto contra o São Bernardo

Rodrigo Garro deve ser a novidade no Corinthians contra o São Bernardo - Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Classificado às quartas de final do Paulistão, com quatro rodadas de antecedência, o Corinthians cumpre tabela na noite deste domingo, 9, pela oitava rodada e às 18h30 recebe a visita do São Bernardo na Neo Química Arena.

O Corinthians vem de uma sequência desgastante de jogos, incluindo dois clássicos e um recente empate com o Palmeiras no Allianz Parque.

Ramon Diaz deve colocar em campo uma equipe mista e poupar alguns titulares, como Memphis Depay que mostrou desgaste físico. Yuri Alberto, expulso, cumpre suspensão. A novidade deve ser o retorno de Rodrigo Garro, recuperado de lesão. Quanto aos demais titulares, o departamento de fisiologia do clube deverá dar o aval final de quem terá condições de jogar em alta intensidade.

Melhor campanha do Paulistão, o Timão lidera com 19 pontos e está no grupo A. O São Bernardo é o líder do grupo D com 16 pontos e uma vitória pode colocar o time do Grande ABC bem perto da vaga.

A rodada

Domingo, 16h

16h – Novorizontino x Santos

16h – Ponte Preta x Guarani

18h30 – Água Santa x Palmeiras

20h30 – Corinthians x São Bernardo

1ª rodada

Paulistão – Mané Garrincha

21h30 – São Paulo x Internacional

