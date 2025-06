Rafael Martins Castro conquista 3º lugar no Sul-Americano de Jiu-Jitsu após 10 anos longe dos tatames

Compartilhar no facebook

01 Jun 2025 - 13h20 Por Jessica C R

O atleta Rafael Martins Castro, de 29 anos, conquistou no último sábado (31/05) o 3º lugar no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu organizado pela CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo), realizado em São Paulo.

Rafael, que representa a academia Pedro Santos Artes Marciais, teve um desempenho de destaque mesmo após uma pausa de 10 anos na carreira. O atleta retornou aos treinos há cerca de um ano, com foco total em sua preparação para voltar aos campeonatos e retomar sua trajetória no esporte.

"Ele vem se dedicando ao máximo desde que voltou. Foram meses intensos de treinos, ajustes físicos e mentais. Ver esse resultado agora é motivo de muito orgulho", conta um familiar.

Com garra e determinação, Rafael enfrentou adversários de alto nível técnico e mostrou que ainda tem muito a oferecer no tatame. A medalha de bronze no Sul-Americano é um marco importante nessa nova fase de sua carreira, e ele já mira novas competições regionais e nacionais nos próximos meses.

