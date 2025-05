Rafael Bastos comanda o sub20 do São Carlos no Paulista

Rafael comanda a equipe sub20 da Águia e a expectativa é de uma boa campanha - Crédito: Divulgação/São Carlos FC

O são-carlense Rafael Bastos, 28 anos, será o técnico da equipe sub20 do São Carlos no Campeonato Paulista. O anuncio oficial aconteceu na sexta-feira, 9.

Rafael é auxiliar técnico da equipe profissional, comandada pelo treinador João Batista.

Auxiliando o João Batista, Rafael conquistou em 2023 o acesso a Série A3 do Campeonato Paulista, seguido do título de campeão paulista da Segunda Divisão.

Nascido em São Carlos, tem 28 anos, e possui formação nas Licenças B e C de Treinadores da CBF, especializações em Metodologia e Análise de Desempenho, e certificações em Gestão de Elenco, Gestão de Futebol Profissional e Base, além do TMS e DTMS da FIFA.

A Águia está no grupo 3 ao lado de Brasilis, Rio Branco, Cosmopolitano, Paulínia e Pauliniense. A estreia no estadual será no dia 23 de maio, contra o Rio Branco às 15h no estádio municipal Décio Vitta, em Americana.

