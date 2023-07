Raça Gremista dá exemplo de solidariedade e faz doação ao Nosso Lar

Alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal arrecadados pela Raça Gremista e doados ao Nosso Lar - Crédito: Divulgação

Não é só futebol. Agregar o amor a um clube e, paralelamente, promover ações sociais com a finalidade de poder ajudar pessoas carentes. Com esta finalidade, a Torcida Raça Gremista iniciou uma série de ações sociais que visa arrecadar alimentos produtos de limpeza e higiene pessoal, que serão posteriormente doados à entidades filantrópicas de São Carlos.

Esta foi a informação passada pelo presidente Heidi Donizetti Carminato que, ao lado de integrantes da organizada, concluiu a primeira ação social da Raça Gremista. A Creche Nosso Lar foi a beneficiada e recebeu 35 litros de cloro, 40 litros de desinfetante,

51 litros de óleo (que estava precisando), oito frascos de detergente, além de arroz, macarrão, sal e papel higiênico.

“Escolhemos o Nosso Lar, pois é uma instituição que, desde 1962, atende crianças de famílias carentes. Hoje abriga 340 crianças de 0 a 15 anos gratuitamente”, disse Heidi, salientando que daqui a dois meses um abrigo de idosos será escolhido para a segunda ação social da Raça Gremista.

Emocionada, Marcia Cristina Simonetti, gerente administrativa do Nosso Lar disse que a colaboração dos gremistas é imprescindível. “Para nós da instituição Nosso Lar, a doação feita pela Torcida Raça Gremista vem colaborar e reforçar nossos atendimentos para 340 crianças e adolescentes que diariamente passam por aqui. Recebemos óleo, produtos de limpeza e higiene pessoal. Nossa gratidão a todos envolvidos”, enfatizou.

FEROZES GREMISTAS

Heidi salientou que a Raça Gremista é diferente. “Queremos apenas torcer e incentivar nossa equipe. É uma torcida formada por trabalhadores. Alguns são empresários. Queremos incentivar nosso time e, paralelamente, promover ações sociais. Acredito que nossa função não é só torcer. Temos que ajudar. Por isso tomamos esta iniciativa”, observou.

Quanto a participação do Grêmio São-carlense na Série B do Paulista, Heidi foi enfático: ganhar todas as partidas em casa na segunda fase e encaminhar a classificação para a terceira fase. “Além de garantir o primeiro acesso”, afirmou, ao se referir a recém-criada Série A4. “Estamos otimistas e acreditamos no trabalho que é feito pela diretoria, comissão técnica e jogadores”, finalizou.

Leia Também