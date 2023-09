Quinta rodada da Copa Ibaté tem sequência nesta semana

Crédito: Divulgação

Em quase 30 dias de competição, o ginásio municipal de esportes Donato Rossito é palco de intensas disputas na Copa Ibaté de Futsal, com partidas de segunda-feira a quinta-feira, sempre a partir das 19h30.

O evento, promovido pela Prefeitura, através da Secretaria de Esportes, tem como principal objetivo incentivar a prática de esportes, proporcionar lazer e entretenimento à cidade.

Todos os jogos são emocionantes, cheios de gols e lances incríveis, que aquecem o clima esportivo na cidade.

O secretário adjunto de Esportes, Raul Seixas II, destacou a importância do Campeonato Municipal de Futsal para a comunidade local. "O futsal é uma paixão em nossa cidade, e esses jogos são uma oportunidade para as equipes e os torcedores se unirem em torno do esporte", disse. "Estamos comprometidos em promover o esporte em todas as suas formas e continuar apoiando eventos como esse", apontou.

O Campeonato está sendo disputado por 16 equipes, dividido em dois grupos com oito equipes, onde por grupo quatro equipes classificam-se para a fase seguinte.

Além de troféus e medalhas para as quatro primeiras equipes vencedoras, a Secretaria de Esportes vai premiar o melhor goleiro e o artilheiro da competição. A competição reúne equipes de alto nível, que demonstram habilidade e determinação em cada partida. “Como forma de incentivo, o jogador que somar o maior saldo de gols na semana, recebe o troféu de “Destaque da Rodada”, concluiu o secretário adjunto.

Os torcedores podem se informar sobre os resultados da Copa Ibaté de Futsal 2023 baixando o App Copa Fácil, pelo link https://copafacil.page.link/rYxJmusC6JeEziqs8.

Leia Também