Quem Procura Acha e Quadrangular São José são os finalistas da Copa Evangélica

SIGA O SCA NO

Quadrangular São José confirmou presença na decisão ao derrotar a Conquistando Nações - Crédito: Gustavo Curvelo

Quem Procura Acha e Quadrangular São José farão a grande final da Copa Evangélica de Futebol Society. Neste domingo, 30, as equipes derrotaram Adventista São José e Conquistando Nações, respectivamente, e conseguiram a classificação para a partida que vale o título. Os jogos aconteceram na Mult Sport – Unidade Shopping, com boa presença de público.

Em um confronto marcado pelo equilíbrio do início ao fim, a Quem Procura Acha carimbou a vaga para a decisão ao vencer a Adventista São José por 5 a 4. Luan e Maicon, com dois gols cada, marcaram para os vencedores, que ainda tiveram Wellington indo às redes, enquanto Murilo, com três gols, e Rodrigo descontaram para os adventistas.

No outro jogo, a Quadrangular São José passou pela Conquistando Nações com um placar um pouco mais alargado, despachando a adversária por 9 a 2. Paulinho Sposito (4), Patrik, Daison, Caki, Fernando e Rafael Nunes anotaram para o time vencedor – Yuri e Alex diminuíram.

Em partida única, Quem Procura Acha e Quadrangular São José decidirão o título da Copa Evangélica no próximo domingo (7), às 14h, na Quadra 4 da Mult Sport – Unidade Shopping. Na preliminar, às 13h, Adventista São José e Conquistando Nações se enfrentam em duelo que vale o terceiro lugar. A entrada é aberta ao público.

Leia Também