Quem Procura Acha e Quadrangular São José decidem o título da Copa Evangélica

Quem Procura Acha busca sua inédita taça no futebol Society - Crédito: Gustavo Curvelo

A grande campeã da Copa Evangélica de Futebol Society será conhecida neste domingo (7). A partir das 14h, em jogo único, Quem Procura Acha e Quadrangular São José se enfrentam para definir qual equipe fica com a taça. A partida será realizada na Quadra 3 da Mult Sport – Unidade Shopping, com entrada aberta ao público.

Campeã em 2022, a Quadrangular São José vai em busca do bicampeonato. E, na atual edição, a campanha até aqui é irretocável. Foram seis jogos disputados e seis vitórias, com 42 gols marcados e 16 sofridos, incluindo uma vitória por 9 a 2 diante da Conquistando Nações na semifinal.

Do outro lado, a Quem Procura Acha também está invicta e detém números que igualmente a credenciam ao título. Soma cinco vitórias e um empate até o momento, com 35 gols marcados e 14 sofridos, constando na estatística um triunfo por 5 a 4 contra a Adventista São José antes de chegar à decisão.

Além disso, no duelo entre o melhor ataque – Quadrangular São José – e a melhor defesa – Quem Procura Acha –, uma outra disputa particular entre as equipes será pela artilharia da competição. Os quadrangulares têm Paulinho Sposito com 16 gols anotados, e Luan, da Quem Procura Acha, balançou as redes em 12 oportunidades. Alex Fontana, da Conquistando Nações (17 gols), e Adriano Munhoz, da Adventista São José (15 gols), também querem o prêmio individual.

Adventista São José e Conquistando Nações, aliás, medem forças pelo terceiro lugar na preliminar, às 13h, na mesma Quadra 3 da Mult Sport – Unidade Shopping. O dia de Copa Evangélica será encerrado às 15h, com a cerimônia de premiação.

