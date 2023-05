Quem Procura Acha conquista o título da Copa Evangélica

SIGA O SCA NO

Quem Procura Acha ficou com a taça após derrotar a Quadrangular São José na grande final - Crédito: Gustavo Curvelo

A Quem Procura Acha venceu a Quadrangular São José e levou o título de campeã da Copa Evangélica de Futebol Society. Em partida disputada neste domingo, 7, a equipe derrotou a adversária na grande decisão por 2 a 1 e ficou com a taça de forma inédita. O duelo aconteceu na Mult Sport Unidade Shopping, com grande presença de público.

A vantagem dos vencedores foi toda construída no primeiro tempo. Maicon, logo aos cinco minutos, chutou forte de fora da área para abrir o placar e depois, aos oito, foi a vez de Luan sair cara a cara com o goleiro Ricardo e tocar por cima do camisa 12 para aumentar o marcador.

No intervalo, o treinador da Quadrangular São José, Alison Pimentel, mudou o sistema de jogo de sua equipe e passou a ter mais oportunidades, sendo premiado com gol de Patrik, a dois minutos do final, após leve desvio de cabeça. O tento, porém, foi insuficiente para evitar a alegria da torcida e dos jogadores da Quem Procura Acha, que obtiveram o título de campeão sem nenhuma derrota na competição.

Encerrada a partida, a comissão organizadora realizou a cerimônia de premiação. Foram contemplados melhor goleiro, artilheiro e os quatro primeiros colocados a Adventista São José completou o pódio dos três primeiros ao vencer a Conquistando Nações por 6 a 2 na disputa de terceiro lugar.

Confira a relação completa de premiados:

Melhor goleiro: Kevin (Quem Procura Acha)

Artilheiro: Adriano Munhoz (Adventista São José 18 gols)

Quarta colocada: Conquistando Nações

Terceira colocada: Adventista São José

Vice-campeã: Quadrangular São José

Campeã: Quem Procura Acha

