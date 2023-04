Quadrangular Tangará e Pentecostal Fonte do Céu ficam com as últimas vagas na Copa Evangélica

Pentecostal Fonte do Céu se classificou com a vitória diante da Obra da Restauração - Crédito: Gustavo Curvelo

A primeira fase da Copa Evangélica de Futebol Society terminou neste domingo, 16 e, com isso, foram definidos os dois últimos classificados para as quartas de final da competição. Na Mult Sport – Unidade Shopping, Quadrangular Tangará e Pentecostal Fonte do Céu fizeram a festa e se juntaram a outras seis equipes na continuidade da luta pelo título, voltando à quadra já na próxima semana para uma nova rodada de jogos.

No Grupo A, a classificação da Quadrangular Tangará veio mesmo sem jogar, dado que a Comunidade Profética Cristã foi batida pela Quadrangular São José por 5 a 3. Pela mesma chave, a AD Planalto Paraíso derrotou a Conquistando Nações por 6 a 5 e terminou na segunda colocação.

Enquanto isso, no Grupo B, a Pentecostal Fonte do Céu passou pela Obra da Restauração em confronto direto, por 8 a 3, e avançou, ao passo que a Quem Procura Acha empatou em 2 a 2 com a Adventista São José e garantiu o primeiro lugar.

Desta forma, foram definidos os jogos das quartas de final: no próximo domingo (23), na mesma Mult Sport – Unidade Shopping, Quadrangular São José e Pentecostal Fonte do Céu jogarão às 13h na Quadra 4, antecedendo o duelo entre Quem Procura Acha e Quadrangular Tangará, às 14h, no mesmo local. Já na Quadra 5, Bola de Neve e Conquistando Nações atuam às 13h, com AD Planalto Paraíso e Adventista São José jogando logo depois, às 14h.

Acompanhe a classificação final da primeira fase:

Grupo A:

EQUIPE PTS CV/CA SG GM GS 1- Quadrangular São José 12 0/3 15 27 12 2- AD Planalto Paraíso 9 1/1 4 18 14 3- Conquistando Nações 6 1/5 0 21 21 4- Quadrangular Tangará 3 0/4 -13 8 21 5- Comunidade Profética Cristã 0 0/2 -6 13 19

PTS – pontos; CV – cartões vermelhos; CA – cartões amarelos; SG – saldo de gols; GM – gols marcados; GS – gols sofridos

Grupo B:

EQUIPE PTS CV/CA SG GM GS 1- Quem Procura Acha 10 0/3 17 26 9 2- Bola de Neve 9 1/1 9 19 10 3- Adventista São José 7 0/4 15 25 10 4- Pentecostal Fonte do Céu 3 0/3 -10 12 22 5- Obra da Restauração 0 0/0 -31 6 37

PTS – pontos; CV – cartões vermelhos; CA – cartões amarelos; SG – saldo de gols; GM – gols marcados; GS – gols sofridos

