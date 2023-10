Quadrangular São José A vence decisão e leva o título da Copa Evangélica

Equipe garantiu o campeonato com vitória por 7 a 1 na final - Crédito: Gustavo Curvelo

A Quadrangular São José A é a campeã da Copa Evangélica de Futsal. No evento que celebra os dez anos da competição, a equipe derrotou a Comunidade Profética Cristã na final, por 7 a 1, e ficou com o título. A partida aconteceu neste domingo, 22, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, com boa presença de público.

O primeiro tempo foi todo dos campeões e, nos primeiros 20 minutos, o time comandado pelo treinador Anderson Pimentel abriu 4 a 0 no placar, com gols de Chris Pray, Lineu Neto, Tulio e Yuri.

Na volta do intervalo, a Comunidade Profética Cristã até ensaiou voltar ao jogo com gol de Daniel, mas Tulio, artilheiro da tarde, anotou mais três vezes e concluiu a festa da equipe quadrangular.

Além disso, quem também comemorou foi a Adventista São José, que fez 7 a 3 na Pentecostal da Bíblia na disputa de terceiro lugar e igualmente subiu ao pódio. Rodrigo (3), Adriano (2), Eliel e Rafael marcaram para os vencedores, enquanto Manolo (2) e João Avelino descontaram para a Pentecostal da Bíblia.

Em comemoração aos dez anos de Copa Evangélica, a cerimônia de premiação será realizada nesta segunda-feira (23), a partir das 19h, em festividade marcada no Clube Ítalo-Brasileiro. Serão contempladas as três primeiras colocadas, bem como melhor goleiro, melhor jogador, artilheiro e melhor treinador.

