Quadrangular São José A e Comunidade Profética Cristã disputarão a final da Copa Evangélica

02 Out 2023 - 07h53 Por Gustavo Curvelo

Após derrotar a Pentecostal da Bíblia, Quadrangular São José A garantiu vaga na decisão - Crédito: Gustavo Curvelo

Estão definidos os finalistas da Copa Evangélica de Futsal. Neste domingo, 1, no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, as equipes Quadrangular São José A e Comunidade Profética Cristã venceram seus compromissos e irão disputar o título de campeã geral, protagonizando um ganhador inédito do torneio. Pentecostal da Bíblia e Adventista São José, por sua vez, decidem o terceiro lugar.

No primeiro jogo da tarde, a Quadrangular São José A conquistou a vaga na final ao derrotar a Pentecostal da Bíblia por 3 a 2, com gol feito por Giovani no último lance. Andrew, por duas vezes, também marcou para os vencedores – Kainã e Erick diminuíram.

Já a Comunidade Profética Cristã igualmente não teve vida fácil, mas conseguiu passar pela Adventista São José ao vencer a adversária por 4 a 3. Os gols foram anotados por Cauê (2), Pedro Felipe e Renan, enquanto Adriano (2) e Alisson descontaram.

A partida entre Quadrangular São José A e Comunidade Profética Cristã, valendo o título da Copa Evangélica de Futsal, será realizada no domingo (22), às 14h, no mesmo Ginásio da Redenção. Antes disso, às 13h, Pentecostal da Bíblia e Adventista São José se enfrentam pelo terceiro lugar. Os duelos têm entrada aberta ao público.

