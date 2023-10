Quadrangular São José A e Comunidade Profética Cristã decidem o título da Copa Evangélica

Comunidade Profética Cristã vai em busca da taça de campeão - Crédito: Gustavo Curvelo

A final da Copa Evangélica de Futsal acontece neste domingo, 22, com as equipes Quadrangular São José A e Comunidade Profética Cristã decidindo o título em jogo único, marcado para às 14h. A partida acontece no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, com entrada aberta ao público.

Dona da melhor campanha da competição, a Quadrangular São José A tem a seu favor o retrospecto de 100% de aproveitamento. Foram seis vitórias em seis jogos, com 23 gols marcados e apenas oito sofridos – incluindo na contagem o triunfo diante da Pentecostal da Bíblia na semifinal, por 3 a 2.

Do outro lado, a Comunidade Profética Cristã teve um pouco mais de dificuldades para avançar até a final, mas, após se classificar em quarto lugar na primeira fase, cresceu no torneio nos jogos eliminatórios e bateu a Adventista São José na semifinal por 4 a 3. Na soma de todas as partidas, o time venceu duas vezes, empatou uma e perdeu em três oportunidades, marcando 20 gols e sofrendo 17 tentos.

Vale lembrar que, em caso de empate, a definição do campeão será feita nos pênaltis. Se isso acontecer, serão três cobranças para cada lado, ou, persistindo o empate, cobranças alternadas serão executadas até ser conhecido o vencedor.

Antes disso, porém, Pentecostal da Bíblia e Adventista São José duelam pelo terceiro lugar. O compromisso tem início às 13h e o empate igualmente não dá a vantagem para nenhum dos lados.

