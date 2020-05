Psicóloga do Comitê Paralímpico Brasileiro faz reunião online com atletas e técnicos da LCN/Aquário Fitness

Bruna durante a reunião online: motivação e trabalho emocional com atletas do time ACD de São Carlos - Crédito: Divulgação

Passar motivação, dicas de como se comportar neste momento de pandemia da Covid-19, cuidados mentais, exercícios respiratórios e se preparar da melhor maneira para quando ocorrer o reinicio das atividades.

Com esta finalidade, aconteceu na quarta-feira, 20, uma reunião online entre atletas da equipe de natação ACD (atletas com deficiências) da LCN/Aquário Fitness. A convidada especial foi a psicóloga de esportes do Comitê Paralímpico Brasileiro, Bruna Bardella, ex-atleta de tênis.

A psicóloga conversou com atletas do time são-carlense, pais, além dos técnicos Mitcho Bianchi e Cristiane Bertolucci (de Porto Ferreira). Havia ainda convidados, como o atleta Tiozinho Júnior (Vitória/ES), José Ronaldo da Silva (de Descalvado).

“Foram aproximadamente vinte participantes que participaram da reunião”, disse o técnico da LCN/Aquário Fitness, Mitcho Bianchi. “O tema do encontro foi Administrar o Momento Único, slogan utilizado pela psicóloga Bruna neste momento de pandemia”, contou, salientando que ela detalhou o que é feito com os atletas da Seleção Paralímpica Brasileira durante o período de isolamento social causado pela pandemia.

DICAS IMPORTANTES

Segundo Mitcho a reunião trouxe informações importantes para todos os participantes uma vez que Bruna Bardella passou dicas de como se comportar mentalmente durante a quarentena e exercícios respiratórios para relaxamento.

“A psicóloga procurou trabalhar o lado motivacional e focar o que será feito quando os trabalhos reiniciarem”, comentou. “Haverá um novo ciclo olímpico, campeonatos. Portanto é necessário ter muito equilíbrio emocional e se fortalecer e se preparar para a retomada dos trabalhos”, disse Mitcho.

O técnico são-carlense disse ainda que a reunião serviu para manter o espírito de equipe e mostrar que existe um caminho e que nada se perdeu até o momento. “Pelo contrário. Hoje, temos que nos cuidar e passar por esse período sem se contaminar. Daqui a algumas semanas tudo estará mais tranquilo e temos a necessidade de nos manter bem física e psicologicamente tranquilos para quando as atividades retornarem”, finalizou.

