PSG volta a cogitar venda de Neymar, aponta site

A novela entre Neymar e o Paris Saint-Germain voltou a ganhar um novo capítulo, já que o clube francês tem cogitado negociar o jogador mais uma vez. De acordo com o site espanhol Sport, mesmo que o brasileiro já tenha demonstrado vontade de continuar atuando pelo time, o PSG irá abrir conversas para receber propostas pelo camisa 10 durante a janela de verão. Ao que se sabe, a ideia da equipe parisiense é reformular o seu elenco, que deve ser liderado por Mbappé e Messi.

Contudo, negociar o brasileiro não será nada fácil, já que quem quiser contar com seus serviços além de ter que desembolsar cerca de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 557 milhões), também terá que ter condições de arcar com os vencimentos astronômicos do craque. Vale ressaltar que Neymar tem feito uma ótima temporada pelo PSG, mas a equipe compreende que esse seria um bom momento para vendê-lo caso algum interessado faça uma proposta.

Dentre os grandes problemas para vender o craque, como dito anteriormente, além do seu valor de mercado é o seu salário elevado, que chega aos 40 milhões de euros por temporada, e poucos clubes ao redor do globo possuem caixa suficiente para arcar com esse tipo de custo. Ademais, o camisa 10 não tem intenção de renovar com o PSG, possuindo um contrato válido até 2026, que ainda pode ser renovado por mais um ano.

Em 2022, o clube parisiense pedia 150 milhões de euros para negociar o jogador, contudo, esse valor caiu drasticamente para esta temporada, já que a equipe pretende vender o futebolista com urgência. Caso não consiga negociar o camisa 10, acredita-se que o Paris Saint-Germain buscará alternativas para reajustar os vencimentos do jogador, tentando manter o seu trio de ataque galáctico.

Pedido de Mbappé

Nos últimos meses, foi revelado que Mbappé teria solicitado a venda de Neymar – pedido que causou alguns desentendimentos no vestiário da equipe. Com isso, atualmente a diretoria parisiense acredita que a janela de transferências de verão no Campeonato Inglês será muito movimentada, o que abre uma brecha para negociar o camisa 10 com algum clube mais endinheirado da Inglaterra. Sendo que, em outras ocasiões, o Newcastle e o Chelsea haviam mostrado certo interesse em contar com Neymar em seu elenco.

Em sua trajetória no PSG, ao longo de quase seis anos, o camisa 10 disputou 165 partidas, anotou 115 gols e deu 73 assistências. Nesse período, ele ainda conquistou 13 títulos e foi considerado o jogador do ano no Campeonato Francês em uma ocasião.

Ademais, foi recentemente revelado que o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, solicitou que Luís Campos, novo diretor de futebol do PSG, realizasse uma grande reformulação no elenco para a temporada 2023/24. “Quem não se encaixar no projeto terá que sair. Alguns se aproveitaram da situação. Agora acabou. O objetivo para os próximos anos é ter apenas jogadores parisienses em nosso time. Há tantos talentos em nossa região. Os melhores jogadores da nossa região merecem jogar pelo PSG. Isso vai demorar, mas é um objetivo”, teria afirmado o mandatário. Com essa postura, fica evidente que a permanência do brasileiro no time francês está em xeque.

