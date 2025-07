PSG e Fluminense lideram ranking de público no Mundial de Clubes 2025

A Copa do Mundo de Clubes, ou se preferir, Mundial de Clubes 2025, chegou ao fim. O Chelsea se tornou o primeiro campeão ao vencer o PSG na decisão por 3 a 0, em um grande jogo.

Os confrontos também agitaram as arquibancadas, com muitos duelos contando com um público expressivo, inclusive em jogos envolvendo brasileiros ao longo da competição.

Os maiores públicos do Mundial de Clubes 2025

Como já era esperado, a final foi o confronto que resultou no melhor público da competição. Porém, alguns pontos entram em destaque: o PSG, atual campeão da Champions League, esteve envolvido nos três jogos com mais torcedores no Mundial.

Além disso, Fluminense e Palmeiras aparecem em jogos no Top 10. Confira o ranking:

Chelsea 3 x 0 PSG – MetLife Stadium (Nova Jersey) – 81.118 PSG 4 x 0 Atlético de Madrid – Rose Bowl (Pasadena) – 80.619 PSG 4 x 0 Real Madrid – MetLife Stadium (Nova Jersey) – 77.542 Real Madrid 3 x 2 Borussia Dortmund – MetLife Stadium (East Rutherford) – 76.611 Fluminense 0 x 2 Chelsea – MetLife Stadium (Nova Jersey) – 70.556 Real Madrid 3 x 1 Pachuca – Bank of America Stadium (Charlotte) – 70.248 PSG 2 x 0 Bayern de Munique - Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) - 66.937 Palmeiras 1 x 2 Chelsea – Lincoln Financial Field (Filadélfia) – 65.782 PSG 4 x 0 Inter Miami – Mercedes Benz Stadium (Atlanta) – 65.574 RB Salzburg 0 x 3 Real Madrid – Lincoln Financial Field (Filadélfia) – 64.811

Públicos em jogos de brasileiros no Mundial

Foram 18 partidas envolvendo brasileiros na primeira edição da Copa do Mundo de Clubes. O destaque ficou para o Fluminense, que na semifinal teve o melhor público em duelos de clubes do país.

Confira a lista completa: