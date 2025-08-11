Projeto Superação Judô é lançado na EMEB Arthur Natalino Derigge e atenderá 100 crianças

Lançamento do Projeto Superação Judô na EMEB Arthur Natalino Derigge, com presença dos atletas olímpicos Branco Zanol e Diego Hypólito, levando esporte, disciplina e cidadania a 100 crianças de São Carlos. - Crédito: divulgação

A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) “Arthur Natalino Derigge”, no bairro Antenor Garcia, foi palco, na tarde de sexta-feira (8), do lançamento oficial do Projeto Superação Judô, iniciativa que beneficiará 100 crianças da rede municipal de ensino.

Idealizado pelo ex-atleta olímpico Branco Zanol, o projeto oferece aulas gratuitas de judô com uma metodologia própria que ultrapassa o ensino técnico do esporte, abordando valores como respeito, resiliência, disciplina e superação.

Zanol, que integrou a Seleção Brasileira de Judô por dez anos e disputou duas Olimpíadas, compartilhou sua trajetória pessoal e a motivação por trás do projeto.

“Eu fui uma criança adotiva, com muitos problemas emocionais. O judô me salvou. E é isso que queremos aqui: salvar novas vidas. Para cada ponto de droga, vamos colocar um tatame. Para cada traficante, vamos vestir uma criança com um kimono. Nós não vamos desistir”, declarou.

A metodologia, inspirada em modelos da França e do Japão, já é aplicada em instituições de renome como o Colégio Dante Alighieri, em São Paulo, e agora chega gratuitamente a São Carlos, com apoio da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria de Esportes.

Presença especial e incentivo

O evento contou com a participação do medalhista olímpico Diego Hypólito, referência na ginástica artística brasileira, que destacou o papel do esporte na transformação social.

“O esporte educa, inclui e transforma. Ver essas crianças sorrindo e sonhando me enche de alegria. A educação é o maior veículo de transformação da sociedade. Precisamos mostrar que ainda existem pessoas que acreditam em pessoas”, afirmou.

As aulas serão ministradas pelo professor Luiz Guilherme Penatti, atleta que representa São Carlos em competições e já atua em projetos sociais na cidade. Segundo ele, além da estrutura com tatame e kimono, os alunos precisam manter bom desempenho escolar para participar das atividades.

As turmas, que funcionarão às terças e quintas-feiras no período noturno, já estão com todas as vagas preenchidas.

A secretária adjunta de Educação, Arary Ferreira, ressaltou a importância da prática esportiva no ambiente escolar:

“Projetos como o Superação Judô ajudam a tirar as crianças das ruas, promovem saúde, disciplina e mostram que é possível crescer com dignidade. O esporte educa, forma e transforma”.

O lançamento também teve a presença do diretor do Departamento de Esportes Comunitários, Sebastião Alexandre da Cunha (Sebá), representando o secretário de Esportes e Lazer, Fernando Carvalho.

