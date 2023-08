Projeto Reação brilha no Open de Jiu Jitsu

Equipe são-carlense brilhou em Itirapina: 38 medalhas - Crédito: Divulgação

Foi realizado domingo, 20, em Itirapina o Open de Jiu Jitsu e o Projeto Reação/IESC São Carlos, que está prestes a completar 20 anos, esteve presente com 38 atletas e trouxe na bagagem 38 medalhas, seno 22 de ouro, 8 de prata e 7 de bronze.

De acordo com o técnico Carlinhos, os atletas são-carlenses tiveram desempenhos magníficos, e mostraram muita garra e desempenho em todas as lutas. “Quero agradecer os pais e familiares que depositam total confiança em nosso trabalho", disse Carlinhos.

De acordo com o treinador, no próximo domingo, 27, a equipe são-carlense participa do Campeonato Paulista de Jiu Jitsu, no Ipanema Club, em Ribeirão Preto.

As conquistas foram as seguintes:

Ouro: Yaniel Vera, Yago Augusto Lima, Davi Luis Silva, Max Lorenzo, Thallys da Silva, João Silva, Lorena Esther Silva, Ricardo Pastore, Eduardo Antunes, Julia Rodrigues, Alejandra Antiliano, Anabella Vera, Gustavo Silva, Beatriz Badia, Camille Dias, João Guilherme Lima, Fernanda Badia, Vinícius Silva, Davi Martines e Felipe Octávio Silva.

Prata: Luan Morasco, Maria Clara Prado, Enzo Gabriel Baldan, Emanuel Vicente, Matheus Campi, Henrique Coimbra, João Miguel Fermino, Lívia Ferreira e Marina Brazão.

Bronze: Leonardo Morasco, Lorena Zini, Emanuelly Mesquita, Pedro Henrique Prado, Ícaro Matheus da Silva, Denis Godoy e Felipe Lino.

