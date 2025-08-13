Projeto "Mulheres no Tatame" oferece aulas gratuitas de defesa pessoal e jiu-jitsu

O projeto “Mulheres no Tatame” é uma iniciativa pioneira em São Carlos, que oferece, de forma gratuita, aulas de Defesa Pessoal e Jiu-Jitsu voltadas exclusivamente para o público feminino.

Idealizado pelo professor Miguel, conhecido como Bruxo, faixa-preta e praticante da modalidade há mais de 25 anos, o projeto surgiu da percepção de que as mulheres sempre foram minoria no tatame. Com o aumento dos casos de violência contra mulheres, incluindo feminicídios, estupros e agressões, ele decidiu criar uma turma exclusiva para o público feminino, com o objetivo de capacitar alunas para reagirem e se protegerem em situações de risco.

Além das técnicas de defesa, as aulas também visam melhorar o condicionamento físico, fortalecer a autoestima, estimular a autoconfiança, aliviar o estresse e promover a socialização, reforçando o empoderamento feminino.

Informações sobre as aulas

Horário: Noite, às 19h30

Local: Escola Cemei Maria Lúcia Aparecida Marrara – Bairro Santa Felícia

Idade mínima: 12 anos completos

Inscrições: Retirada da ficha na Escola Cemei Maria Lúcia Marrara, das 8h às 17h, com Vanessa Novaes, integrante do projeto

Documentos necessários para inscrição:

Ficha preenchida corretamente e de forma legível

Foto 3x4 colorida

Cópia do RG ou CNH

Comprovante de residência atualizado

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @mulheresnotatameoficial ou pelo WhatsApp (16) 99732-6108.

Leia Também