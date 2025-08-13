(16) 99963-6036
quarta, 13 de agosto de 2025
Garanta a sua vaga

Projeto "Mulheres no Tatame" oferece aulas gratuitas de defesa pessoal e jiu-jitsu

13 Ago 2025 - 13h38Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Projeto "Mulheres no Tatame" oferece aulas gratuitas de defesa pessoal e jiu-jitsu -

O projeto “Mulheres no Tatame” é uma iniciativa pioneira em São Carlos, que oferece, de forma gratuita, aulas de Defesa Pessoal e Jiu-Jitsu voltadas exclusivamente para o público feminino.

Idealizado pelo professor Miguel, conhecido como Bruxo, faixa-preta e praticante da modalidade há mais de 25 anos, o projeto surgiu da percepção de que as mulheres sempre foram minoria no tatame. Com o aumento dos casos de violência contra mulheres, incluindo feminicídios, estupros e agressões, ele decidiu criar uma turma exclusiva para o público feminino, com o objetivo de capacitar alunas para reagirem e se protegerem em situações de risco.

Além das técnicas de defesa, as aulas também visam melhorar o condicionamento físico, fortalecer a autoestima, estimular a autoconfiança, aliviar o estresse e promover a socialização, reforçando o empoderamento feminino.

Informações sobre as aulas

  • Horário: Noite, às 19h30

  • Local: Escola Cemei Maria Lúcia Aparecida Marrara – Bairro Santa Felícia

  • Idade mínima: 12 anos completos

  • Inscrições: Retirada da ficha na Escola Cemei Maria Lúcia Marrara, das 8h às 17h, com Vanessa Novaes, integrante do projeto

Documentos necessários para inscrição:

  • Ficha preenchida corretamente e de forma legível

  • Foto 3x4 colorida

  • Cópia do RG ou CNH

  • Comprovante de residência atualizado

Mais informações podem ser obtidas pelo Instagram @mulheresnotatameoficial ou pelo WhatsApp (16) 99732-6108.

Leia Também

São Carlos FC abre inscrições para avaliações da categoria Sub-20
Esportes06h00 - 13 Ago 2025

São Carlos FC abre inscrições para avaliações da categoria Sub-20

Escola Alvaro Guião conquista título estadual de basquete Sub-17
Esportes14h32 - 11 Ago 2025

Escola Alvaro Guião conquista título estadual de basquete Sub-17

Projeto Superação Judô é lançado na EMEB Arthur Natalino Derigge e atenderá 100 crianças
São Carlos 14h23 - 11 Ago 2025

Projeto Superação Judô é lançado na EMEB Arthur Natalino Derigge e atenderá 100 crianças

Atletas de São Carlos conquistam pódio no 12º GP Paulista de Carrinhos de Rolimã em Piracicaba
Esportes16h50 - 10 Ago 2025

Atletas de São Carlos conquistam pódio no 12º GP Paulista de Carrinhos de Rolimã em Piracicaba

Do topo ao esquecimento: Veja clubes do cenário nacional que sumiram do mapa
Esportes18h12 - 07 Ago 2025

Do topo ao esquecimento: Veja clubes do cenário nacional que sumiram do mapa

Últimas Notícias