Projeto Judô Tigre/Sindspam realiza cerimônia de troca de faixas com mais de 80 atletas

09 Nov 2025 - 08h49Por Da redação
Projeto Judô Tigre/Sindspam realiza cerimônia de troca de faixas com mais de 80 atletas - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

O projeto Judô Tigre/Sindspam realizou neste sábado, no salão de festas do Sindspam (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos), sua tradicional cerimônia de troca de faixas, reunindo mais de 80 atletas e seus familiares em um momento de grande emoção, reconhecimento e celebração.

O evento marcou mais uma etapa importante na trajetória dos alunos, simbolizando o crescimento técnico, pessoal e disciplinar conquistado ao longo do ano. As famílias compareceram em peso, reforçando a importância do esporte na formação de valores como respeito, perseverança e companheirismo.

A cerimônia contou com a presença do vereador Edson Ferraz e do secretário municipal de Esportes, Fernando Carvalho, que prestigiaram o evento e destacaram o papel transformador do esporte na vida das crianças e jovens de São Carlos. Os vereadores Bira, Thiago de Jesus e Djalma também manifestaram apoio ao projeto, mas não puderam estar presentes devido a compromissos de agenda.

A coordenação do Judô Tigre/Sindspam agradece à diretoria do Sindspam pelo apoio constante e parceria essencial para a realização das atividades, que têm contribuído para o fortalecimento do projeto e o desenvolvimento dos atletas.
“Cada troca de faixa representa um novo degrau conquistado com esforço e dedicação. Ver nossos alunos evoluindo e sendo reconhecidos é uma grande alegria para todos nós”, destacou a equipe organizadora.

O evento também contou com um momento especial conduzido pelos repórteres mirins Mickael Tello e Sabrina Rossi, que entrevistaram atletas, familiares e autoridades, trazendo descontração e emoção à cerimônia.

O Projeto Judô Tigre/Sindspam segue firme em sua missão de promover o judô como instrumento de formação cidadã, estimulando valores de respeito, amizade, disciplina e superação.

