Projeto em São Carlos visa incentivar a prática do futsal feminino

Projeto quer dar a oportunidade para garotas de São Carlos praticarem o futsal - Crédito: Divulgação

Um projeto criado em 2018 visa incentivar a prática do futsal feminino em São Carlos. Sob a responsabilidade dos professores Dodô e Adriano, todas as sextas-feiras, a partir das 20h, acontecem atividades no ginásio municipal de esportes José Favoretto, no Jardim Pacaembu.

De acordo com os idealizadores, o intuito é proporcionar um aprendizado para as garotas, fortalecer e avaliar a qualidade técnica. Consequentemente, fazer com que a modalidade cresça e possa ainda dar a oportunidade de poder oferecer futuro para as praticantes.

Podem participar meninas com idade a partir dos 6 anos e as interessadas comparecer no ginásio de esportes do Jardim Pacaembu. As inscrições são gratuitas.

Mais informações podem ser obtidas pelos fones (WhatsApp) (16) 99287-5863 ou 99419-9311.

Leia Também