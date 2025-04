Programa de atividades físicas está com inscrições abertas

Estão habilitados a participar das aulas todos os adultos e idosos - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Esportes comunica que estão abertas as inscrições para o Serviço de Orientação a Atividade Física (SOAF), programa destinado a atividades físicas como alongamentos, caminhadas e exercícios localizados com o peso do próprio corpo em pé e deitado.

As atividades acontecem em várias regiões da cidade. Conforme o coordenador do Programa, professor Marcos Amaro, que é diretor de Esportes Comunitários da Secretaria de Esportes de São Carlos, os profissionais de Educação Física que atuam nesta atividade são qualificados e capacitados para planejar e organizar ações que contemplem a comunidade.

Estão habilitados a participar das aulas todos os adultos e idosos, isto é, pessoas com 18 anos ou mais, que deverão fazer suas inscrições diretamente com o Técnico de Esportes no local e horário escolhido. Não há custo de inscrição ou mensalidade.

O secretário municipal de Esportes, Fernando Carvalho, destacou a importância do Serviço de Orientação à Atividade Física (SOAF) como ferramenta de promoção da saúde e bem-estar da população. Segundo ele, a iniciativa já conta com turmas ativas no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, no José Eduardo Gregoracci, no Jardim Santa Felícia e no próprio Milton Olaio Filho.

Os locais e horários das aulas estão à disposição na Smec, onde os interessados poderão obter informações detalhadas.

