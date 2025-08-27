Professor de capoeira conquista graduação de Instrutor em evento internacional

Entre os dias 19 e 24 de agosto, o Rio de Janeiro recebeu os XV Jogos Mundiais da ABADÁ-Capoeira, um dos maiores encontros da comunidade capoeirista no mundo. O evento reuniu representantes de diversos países, que compartilharam experiências, participaram de oficinas e competições, fortalecendo os laços culturais e esportivos da modalidade.

Nesse cenário internacional, o capoeirista leonardo de Souza, conhecido como Instrutor Léo, que ministra aulas de capoeira em São Carlos-SP, alcançou uma importante conquista: recebeu a graduação de corda roxa, título que o reconhece oficialmente como instrutor de capoeira.

A nova graduação simboliza o compromisso, a disciplina e a dedicação de Leonardo em sua trajetória dentro da arte da capoeira, além de representar um marco em sua atuação como educador. “Essa conquista não é apenas minha, mas também da comunidade que acredita no poder transformador da capoeira. Quero continuar levando essa arte para mais pessoas e contribuindo para a formação de novos capoeiristas”, destacou o Instrutor Léo.

Leia Também