Problemas mecânicos prejudicam desempenho de Flávio Netto

Quebra de chassi atrapalhou a vida de Flávio Neto na quarta etapa da F-Racers - Crédito: Osvaldo Furiatto

Um problema mecânico atrapalhou o desempenho do kartista Flávio Neto, na quarta etapa da F-Racers, que é realizada no Autódromo Internacional de San Marino, em Paulínia.

No sábado, 20, o chassi do seu kart quebrou e com isso ele não teve a chance de lutar pela vitória. Fez uma corrida de recuperação e procurou pontuar para continuar a lutar pelo título da temporada na categoria Novatos.

Flavio Neto se preparou para essa corrida, mas o que foi planejado não aconteceu devido a problemas com o equipamento. No warmap foi o mais rápido por várias voltas perdendo a pole position na volta final. Largou em 2º lugar na sua categoria e em 9º no geral.

Na primeira corrida, acabou em uma dividida com outro piloto saiu da pista e teve que fazer uma corrida de recuperação terminando em terceiro.

Na segunda, largou muito bem ultrapassando dois pilotos da categoria que estavam em sua frente, mas faltando três voltas para o final, o chassi do kart quebrou na curva do miolo fazendo com que outro piloto batesse nele. Mesmo com o chassi quebrado conseguiu terminar corrida na sexta posição.

Na somatória das duas corridas, Flávio ficou em quarto e manteve a primeira colocação empatado na somatória de pontos com Henrique Pelaquin (38). Porém, nos critérios de desempate, está na frente.

“O kart foi muito bem preparado pele equipe Kel Kart’s, mas infelizmente não dá para prever esse tipo de quebra. Agora estamos negociando com a montadora Thunder para conseguir adquirir outro chassi por esses dias já que a próxima corrida será no dia 10 de junho”, disse Flávio.

CLASSIFICAÇÃO NOVATOS

Após a 4ª etapa

Flávio Neto - 38 pontos

Henrique Pelaquin - 38 pontos

Samuel Polmmer - 33 pontos

João Fornaro - 18 pontos

Victor Miguel - 15 pontos

Matheus Luz - 12 pontos

