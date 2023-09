Problemas mecânicos atrapalham performance de Flávio Neto

Flávio enfrentou uma etapa na F-Racers recheada de imprevistos - Crédito: Divulgação

O final de semana não foi dos melhores para o piloto são-carlense Flávio Neto, que disputa a categoria Sprint da F-Racers, em Paulínia. No sábado, 9, ele participou da sétima etapa no Autódromo Internacional de San Marino e problemas mecânicos atrapalharam a performance do piloto nas duas baterias.

A princípio, o final de semana prometia, já que nos treinos livres, nos dias que antecederam a competição, a impressão é que o rendimento seria o melhor possível, deixando toda a equipe otimista.

Porém, no sábado, 9, quando aconteceu WarmUp, os mecânicos detectaram problemas no chassi do kart do são-carlense. Como Flávio não possui uma peça reserva, o time tentou de tudo para dar um carro competitivo para o piloto, mas sem êxito.

Flávio entrou para correr mesmo assim e sabendo que não conseguiria acompanhar os outros pilotos, terminou a corrida e não conseguiu pódio.

“Agora estamos tentando um chassi novo para que nessas três últimas etapas eu consiga as primeiras posições e volte a liderança do campeonato”, disse o são-carlense. “Agradeço a toda a ajuda dos apoiadores que se desdobraram para conseguir manter o kart competitivo mesmo nesses momentos difíceis”, disse.

A próxima etapa da F-Racers será no dia 28 de outubro e até lá Flávio Neto irá se preparar através de treinos e buscar um novo kart para seguir em busca do título.

