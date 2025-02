Neymar tem esquema especial para jogar em Novo Horizonte

"Príncipe" Neymar tem segurança especial para jogar em Novo Horizonte - Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Além de vencer e buscar a classificação para as quartas de final do Paulistão, o Santos tem agora mais uma preocupação: garantir a paz e a tranquilidade para o ‘príncipe’ Neymar.

Desta forma, a delegação santista foi de voo fretado e reservou um hotel para que o astro tenha a segurança necessária para o jogo deste domingo, 9, às 16h, no estádio municipal Jorge Ismael Di Biazi, quando enfrenta o Novorizontino.

O técnico Pedro Caixinha retorna após cumprir suspensão no empate contra o Botafogo e a expectativa é que escale o que tem de melhor, pois o Santos está em segundo no grupo B e em situação nada tranquila, pois o Guarani lidera com 10 pontos e a Portuguesa, em terceiro, com 6.

Por isso, a vitória contra o Novorizontino é fundamental para que o Peixe continue com boas chances de classificação. Já o time de Novo Horizonte está em 2º lugar no grupo C com 10 pontos.

A rodada

8ª rodada

Domingo, 16h

16h – Novorizontino x Santos

16h – Ponte Preta x Guarani

18h30 – Água Santa x Palmeiras

20h30 – Corinthians x São Bernardo

1ª rodada

Paulistão – Mané Garrincha

21h30 – São Paulo x Internacional

