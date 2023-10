Primos vence e mantém 100% no “Mais Charmoso da Cidade”

Primos venceu, foi a 9 pontos e lidera o Amadorzão - Crédito: Divulgação

O Campeonato Amador de São Carlos, que leva o nome de Copa Antonio Flecha e é carinhosamente chamado como o “Mais Charmoso da Cidade”, ganha corpo e ainda mais rivalidade. Com uma organização ímpar do esportista Luís Marcelo Rocha Ferreira, a competição ganha em rivalidade esportiva, com bons jogos e muitos gols.

No feriado nacional de quinta-feira, 12, dedicado às crianças e a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, a bola rolou, com a realização de cinco partidas pela terceira rodada da fase de classificação.

No estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, o Jacobucci chegou a primeira vitória, ao conseguir 2 a 1 em cima do Jockey. No segundo jogo, o atual campeão, o Jardim Gonzaga manteve o favoritismo e venceu o Atlético Aracy por 3 a 1.

No estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté, o Primos manteve 100% de aproveitamento e lidera a competição com 9 pontos. Com autoridade, aplicou 3 a 0 no Unidos da Vila. Em seguida, em um jogo bem disputado a Ponte Preta despachou o SCBN ao fazer 2 a 0. Por fim, campo de Vila Isabel, a única goleada da rodada. O Vasco não tomou conhecimento do Mairiense e mandou 5 a 0,

4ª rodada

No próximo domingo, 15, está prevista a quarta rodada, com a realização de mais cinco partidas em três praças esportivas. A programação é a seguinte:

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira

8h15 – Jacobucci x Vasco

10h – Primos x Atlético Aracy

Estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté

8h15 – Jardim Gonzaga x SCBN

10h – Mairiense x Unidos da Vila

Campo de Vila Isabel

9h – Jockey x Ponte Preta

Classificação

Primos – 9 pontos

Jardim Gonzaga – 7 pontos

Ponte Preta – 7 pontos

Mairiense – 6 pontos

Vasco – 4 pontos

Jacobucci – 3 pontos

SCBN – 3 pontos

Atlético Aracy – 3 pontos

Unidos da Vila – 1 ponto

Jockey – 0 ponto

