Primos encara o SCBN de olho na liderança

20 Out 2023 - 09h55 Por Marcos Escrivani

Primos entra em campo em busca da vitória e da liderança - Crédito: Divulgação

Jogos equilibrados e com muita rivalidade esportiva estão previstos pela quinta rodada da fase de classificação do Campeonato Amador. Quatro partidas estão previstas para a manhã deste domingo, 22, em três praças esportivas.

No estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, o Zuzão, logo às 8h15, um dos líderes, o Primos (10 pontos) encara o SCBN (6 pontos) que vem de uma surpreendente vitória em cima do atual campeão, o Jardim Gonzaga. Às 10h o Jockey que ainda não ganhou um ponto sequer e está na lanterna pega o Vasco, que está com 7 pontos.

Às 10h, no campo do distrito de Água Vermelha, o Gonzaga (7 pontos) busca a reabilitação e terá pela frente a líder Ponte Preta (10 pontos).

Por fim, no campo de Vila Isabel, às 10h, um jogo solitário. O Jacobucci que totaliza apenas 3 pontos, busca melhorar no Amadorzão e encara o Unidos da Vila, que totaliza 4 pontos.

Classificação

Ponte Preta – 10 pontos

Primos – 10 pontos

Jardim Gonzaga – 7 pontos

Vasco – 7 pontos

SCBN – 6 pontos

Mairiense – 6 pontos

Atlético Aracy – 4 pontos

Unidos da Vila – 4 pontos

Jacobucci – 3 pontos

Jockey – 0 ponto

