Primos empata e assume liderança do Amadorzão

Primos empatou, foi a 11 pontos e é o novo líder do Amadorzão - Crédito: Divulgação

A quinta rodada da fase de classificação do Campeonato Amador foi recheada de gols e ainda com mudança da na tabela, com um novo líder iniciando a semana.

No estádio municipal Luiz Estevan Zuzão de Siqueira, em um jogo bem disputado, o SCBN, após surpreender o atual campeão amador, o Gonzaga, conquistou um valioso empate em 1 a 1 diante do Primos que, com o ponto conquistado, assumiu a liderança isolada com 11 pontos. O adversário foi a 7.

Mas o destaque da rodada, que teve quatro partidas, foi o Vasco. Com uma apresentação impecável aplicou 5 a 0 no Jockey e chegou aos 10 pontos, assumindo a segunda colocação. Já o adversário permanece sem ter conquistado um ponto sequer.

Resultados

Primos 1 a 1 SCBN

Jardim Gonzaga 3 x 1 Ponte Preta

Vasco 5 x 0 Jockey

Jacobucci 1 x 3 Unidos da Vila

Classificação

Primos – 11 pontos

Vasco – 10 pontos

Jardim Gonzaga – 10 pontos

Ponte Preta – 10 pontos

SCBN – 7 pontos

Unidos da Vila – 7 pontos

Mairiense – 6 pontos

Atlético Aracy – 4 pontos

Jacobucci – 3 pontos

Jockey – 0 ponto

