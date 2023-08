Primeiros classificados da Copa Evangélica podem ser conhecidos neste final de semana

SIGA O SCA NO

Três times podem avançar de fase logo na terceira rodada - Crédito: Gustavo Curvelo

A terceira rodada da Copa Evangélica de Futsal acontece neste domingo, 27, e pode classificar as primeiras equipes às quartas de final. Em quadra, dez times jogam para avançar ou se reabilitar na competição, em duelos que serão realizados em dois ginásios da cidade e contam com entrada aberta ao público.

No ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, os confrontos do Grupo B podem garantir matematicamente duas equipes na próxima fase. Uma delas, a Nova Vida em Cristo – que já fez três jogos e foi campeã do torneio início –, está virtualmente classificada e atua para selar a vaga às 14h30, diante da Internacional da Vida.

Um pouco mais cedo, às 13h45, a Quadrangular São José B também pode se qualificar se vencer a Sara Nossa Terra, ao passo que, às 13h, a Quadrangular Tangará luta para se aproximar do objetivo caso derrote a Império da Luz.

Já no Grupo A, que terá partidas sendo disputadas no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, a Adventista São José tem a chance de avançar mesmo de folga na rodada, bastando, para isso, a Quadrangular Jockey Club ser derrotada pela Pentecostal da Bíblia às 13h. Depois, às 13h45, é a vez de Comunidade Profética Cristã e Quadrangular São José A se enfrentarem.

