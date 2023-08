Primeira rodada da Copa Evangélica é concluída sem empates

SIGA O SCA NO

Nova Vida em Cristo venceu a Império da Luz por 5 a 2 - Crédito: Gustavo Curvelo

A primeira rodada da Copa Evangélica de Futsal terminou sem empates. Neste domingo, 13, cinco partidas deram início à primeira fase do torneio e movimentaram 10 das 11 equipes participantes. Apenas a Quadrangular São José A, por conta do número ímpar de times inscritos, folgou no dia inaugural da competição.

Pelo Grupo A, que teve partidas sendo realizadas no ginásio municipal de esportes Aristeu Favoretto, na Redenção, a Pentecostal da Bíblia derrotou a Comunidade Profética Cristã por 5 a 3 e a Adventista São José também se deu bem ao vencer a Quadrangular Jockey Club, por 8 a 2.

Já no Grupo B, os jogos aconteceram no ginásio municipal de esportes Hugo Dornfeld, na Vila São José, e reservaram a vitória da Internacional da Vida diante da Sara Nossa Terra, por 2 a 1, mesmo placar do triunfo da Quadrangular São José B contra a Quadrangular Tangará. A Nova Vida em Cristo, por seu turno, fez 5 a 2 na Império da Luz e igualmente iniciou o campeonato somando três pontos.

No feriado municipal da próxima terça-feira, 15, dois jogos antecipados agitam a quinta rodada do Grupo B no Aristeu Favoretto. Às 9h, enfrentam-se Quadrangular São José B e Nova Vida em Cristo e, às 10h, é a vez de Sara Nossa Terra e Quadrangular Tangará medirem forças. A entrada é aberta ao público.

