Primavera começa às 3h50 deste sábado; o que esperar da nova estação

Árvore florida na primavera - Crédito: Marcello Casal jr/Agência Brasil

O Início da estação da Primavera deste ano (Equinócio da primavera) no Hemisfério Sul está previsto para o dia 23 de setembro de 2023, às 03h50 e termina no dia 22 de dezembro às 00h27min, quando começa a estação do verão (Solstício de verão).

A primavera climatologicamente têm dias de muito calor, tardes quentes que registram vários recordes de temperaturas máximas, além do retorno das chuvas que iniciam em grande parte do país, o plantio das principais culturas de verão.

Na primavera ocorre grande irregularidade climática, pois a estação é um período de transição entre o inverno (seco) e o verão (chuvoso), permitindo o início na mudança do regime de chuvas e temperaturas, especialmente na região Sudeste do Brasil.

Durante a estação as chuvas e as temperaturas vão se elevando gradualmente e o forte aquecimento diurno junto à alta umidade atmosférica, contribuem para a formação de temporais, em forma de pancadas de chuva de caráter isolado, com curta duração e que ocorrerem a partir da tarde, com forte intensidade e geralmente acompanhadas por trovoadas, descargas elétricas, ventos com rajadas e queda granizo. Esses temporais causam sérios transtornos a população e a área urbana, como enchentes, desabamentos de morros, etc.

Os modelos de previsão climática indicam a atuação do fenômeno El Niño (Aquecimento da temperatura do mar no oceano Pacífico Equatorial) de intensidade moderada, e que irá permanecer durante os meses de primavera estendendo-se, por enquanto, até o final do ano. Contudo, a influência do fenômeno para região Sudeste em relação à chuva é pouco conhecida, mas ele pode influenciar a temperatura.

A previsão para a primavera 2023 na Região Sudeste, em particular para o estado de São Paulo, para os próximos três meses é de chuvas abaixo da média em parte da região, principalmente na parte norte da mesma. Para o estado de São Paulo a chuva poderá ocorrer em torno e acima da média, principalmente no sul do estado. As temperaturas tendem a permanecer acima da média em grande parte do estado durante a estação.

Elaboração:

Met. Zildene P. O. Emídio

Bruna Leticia Andrade e Guilherme Almeida dos Santos : discentes do Curso de Meteorologia da Unesp/Bauru e estagiários do IPMET.

Leia Também