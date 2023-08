Pressionado por vitórias, Grêmio encara Vocem como “decisão”

Para não se complicar na Bezinha, Grêmio tem que despachar o Vocem - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Sem margem para erros e com foco somente nos três pontos. Pressionado por vitórias, após duas derrotas consecutivas, o Grêmio São-carlense enfrenta a partir das 15h deste sábado, 12, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o Vocem de Assis pelo encerramento do primeiro turno da terceira fase do Campeonato Paulista da Série B.

O jogo vale pelo grupo 15 e a situação gremista é desconfortável após duas derrotas consecutivas (0 a 1 Barbarense e 1 a 2 América), sendo esta última em casa e ocorrendo após uma virada do visitante. A classificação para as quartas de final está em risco e um resultado adversário deixará o Lobo em situação crítica.

Nesta terceira fase, a equipe do técnico Marcus Vinícius caiu de produção. A defesa tem falhado mais que o costumeiro e o ataque não transforma em gols as oportunidades criadas.

O treinador não esconde a preocupação, mas mantém otimismo em uma virada gremista. “O tempo é curto e não se treina muito com jogos de quarta-feira e sábado. O momento e de refletirmos, ajustarmos e partirmos para uma final no sábado contra Vocem”, disse, salientando que o modelo de jogo (comportamento) não foi mudado, porém reconhece que algumas coisas precisam ser ajustadas para uma melhora coletiva. “Mas o momento agora pede uma vitória, independente da forma que ela vier”, reconheceu.

Marcus Vinícius disse ainda que, na terceira fase, o nível técnico da Bezinha subiu e os “jogos se resumem em detalhes”. “Erramos nessas duas partidas e perdemos. Mas temos que voltar o foco e a atenção, já que este jogo contra o Vocem é uma decisão para nós”, finalizou.

Ainda pelo grupo 15, mas em São José do Rio Preto, neste sábado, também a partir das 15h, no estádio municipal Benedito Teixeira, o América encara o Barbarense e o vencedor dará um grande passo rumo as quartas de final.

CLASSIFICAÇÃO

Barbarense, 6 pontos

América, 4 pontos

Vocem, 1 ponto

Grêmio, 0 ponto

