Pressionado, mas com festa para Neymar, Santos pega o São Paulo na Vila

Derrota para o São Paulo, pode custar o emprego de Caixinha no Santos - Crédito: Raul Baretta/Santos FC

A noite promete ser de festa, já que a perspectiva é que a torcida festeje o retorno de Neymar, que irá defender o Santos a princípio, até julho.

Porém, comemorações à parte, a realidade é bem diferente para o Peixe, que passa por uma péssima fase no Paulistão e busca no clássico desta noite, retomar o caminho das vitórias.

Com três derrotas seguidas e em segundo lugar no grupo B com 4 pontos, a equipe de Pedro Caixinha enfrenta a partir das 20h30, pela sexta rodada, na Vila Belmiro, o São Paulo de Zubeldía que está em franca ascensão e lidera o grupo C com 10 pontos.

O momento é problemático no Peixe que entrará em campo pressionado no clássico. Caixinha acumula três derrotas consecutivas e essa partida pode valer seu emprego no final de semana.

Já o Tricolor está invicto na temporada e vem de um empate e três vitórias consecutivas. A equipe venceu o clássico contra o Corinthians e ganhou moral para a temporada, após boa atuação do quarteto Lucas, Luciano, Calleri e Oscar.

A rodada

Paulistão

Sábado, 1

16h – Inter de Limeira x São Bernardo

16h – Portuguesa x Botafogo

18h30 – Corinthians x Noroeste

20h30 – Santos x São Paulo

20h30 – Velo Clube x Mirassol

Domingo, 2

16h – Água Santa x Ponte Preta

18h30 – Guarani x Palmeiras

Classificação

