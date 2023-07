Prefeitura promove 1º Campeonato Solidário de Beach Tennis - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio do Departamento de Fomento ao Turismo da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda e em parceria com a Arena 241, realizará, no próximo final de semana, o 1º Campeonato Solidário de Beach Tennis, recebendo atletas amadores de toda a região.

O torneio, que é uma novidade na cidade, será disputado em duplas em 12 categorias: no sábado (22/07), a partir das 8h, jogam as duplas femininas (categorias A B, C e D) e as duplas masculinas (categorias A B, C e D), enquanto no domingo (23/07), no mesmo horário, acontecem os jogos das duplas mistas (categorias A B, C e D). O local de disputa é a Arena 241, que dispõe de nove quadras de areia para abrigar a competição.

Ao todo, 103 duplas se cadastraram para participar em ao menos uma categoria. A inscrição solidária prevê a entrega de 5 kg de alimento não-perecível exceto sal e açúcar por atleta. A quantidade total arrecadada será destinada às entidades sociais do município.

Dani Favoretto, secretária municipal de Trabalho, Emprego e Renda, ressalta as oportunidades geradas para a economia do município com a realização do evento. "É um ganho direto para as redes hoteleira e alimentícia e a própria promoção do nome do município para o público que acompanha o beach tennis. Somente neste final de semana, teremos mais de 200 atletas inscritos que, assim como seus familiares, movimentarão o setor de serviços em São Carlos", disse a secretária.

