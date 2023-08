Prefeitura e técnicos do esporte de rendimento dialogam sobre novas normas do Tribunal de Contas

Durante a reunião, representantes das associações expuseram seus pontos de vista e a preocupação - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio das secretarias municipais de Governo e de Esportes e Cultura e da Procuradoria Geral do Município, recebeu, nesta sexta-feira (11/08), representantes de entidades esportivas conveniadas visando a compreensão das demandas em função dos novos pareceres da Audesp, órgão vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) e que traçou novas diretrizes às associações com trabalhos voltados ao esporte de rendimento.

Com a nova plataforma, o TCE-SP promoveu mudanças significativas nas prestações de contas dos termos de fomento, o que obriga as entidades a se adequarem ao processo em andamento e, consequentemente, gera dúvidas e apreensões por parte dos representantes do terceiro setor que atuam em parceria com o município.

Durante a reunião, os representantes das associações expuseram seus pontos de vista e a preocupação com o modelo proposto pela Audesp, apresentando alternativas para que seus projetos não sejam interrompidos ou prejudicados. Nas últimas semanas, todos já haviam sido ouvidos individualmente ou em pequenos grupos pelo diretor do Departamento de Esportes de Rendimento da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, Antônio Carlos, mostrando sua realidade orçamentária e sobre como o novo sistema impacta nas atividades esportivas já neste segundo semestre.

Segundo o secretário municipal de Esportes e Cultura, Anderson Ferrares, o diálogo e a junção de ideias são fundamentais para que o esporte de rendimento não seja afetado diante do quadro atual. “Esta nova plataforma da Audesp nos trouxe alguns desafios e normas que a Prefeitura é obrigada a seguir, mas estamos conversando com as equipes para encontrarmos soluções que agradem a todas. Tenho certeza de que, após estas adaptações, o esporte de rendimento será ainda mais forte, sem deixar de estar respaldado juridicamente em nossa cidade”, disse Anderson.

Netto Donato, secretário municipal de Governo, lembrou que a Prefeitura está empenhada em apoiar as entidades da forma mais consistente possível. “Há um trabalho intenso e contínuo para, a cada dia, darmos opções e condições melhores aos técnicos da cidade e, com as novas regras do Tribunal de Contas, algumas adequações devem ser feitas nos planos de trabalho e termos de fomento. Neste sentido, a Prefeitura já está, em conjunto com as entidades, trabalhando para resolver essa questão”, comenta Netto.

Também participaram da reunião os secretários municipais de Comunicação, Leandro Severo, e de Relações Legislativas e Institucionais, Mateus de Aquino, a diretora do Departamento de Convênios, Lucimeire Locatelli, a Procuradora Geral do Município, Aretha Contin, e representantes das entidades com planos de trabalho vigentes na Secretaria Municipal de Esportes e Cultura.

