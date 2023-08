Prefeitura e Sesi selam parceria para retorno do “Atleta do Futuro”

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, selou uma parceria com o Serviço Social da Indústria (SESI) para retorno do Programa “Atleta do Futuro” – PAF no município, dando oportunidades às crianças e adolescentes são-carlenses de praticarem esportes no SESI de forma gratuita e acompanhados por profissionais da área.

O PAF havia sido interrompido na cidade há cerca de um ano e retorna inicialmente às atividades nas modalidades kung-fu, judô e basquete, além da programação prevista para outras atividades. De acordo com o contrato de parceria, o SESI fornecerá espaço físico e estrutura e a Prefeitura disponibilizará técnicos de esportes para instruir 550 jovens atletas. Todas as crianças e adolescentes são-carlenses de 6 a 17 anos poderão se inscrever e participar dos treinos e competições.

Criado em 1991, o programa promove a disseminação da cultura esportiva e já se fez presente em 219 municípios, angariando opções de esporte e lazer à população infanto-juvenil que, para tanto, sequer precisa ser associada ao SESI para fazer parte das atividades ofertadas em cada unidade.

De acordo com Marcelo Garuffi Santos, coordenador de Qualidade de Vida do SESI São Carlos, as inscrições já podem ser feitas na própria secretaria da unidade. “Para fazer a inscrição basta apresentar o RG, CPF da criança e dos pais ou responsáveis, além do comprovante de endereço e uma foto 3X4 do aluno para a confecção da carteirinha. Essa parceria com a Prefeitura é muito importante para podermos oferecer acesso ao esporte de qualidade”, afirmou Marcelo.

O secretário municipal de Esportes e Cultura, Anderson Ferrares, garantiu que no decorrer do ano outras modalidades serão oferecidas. “Vamos começar com três modalidades, mas a ideia é brevemente já oferecer o atletismo também. A nossa intenção é que as aulas comecem já no dia 5 de setembro. Qualquer criança pode se inscrever dentro da faixa etária estabelecida, não precisa ser aluno da rede municipal de ensino”, explicou Anderson.

O secretário de Governo, Netto Donato, agradeceu, em nome do prefeito Airton Garcia, o SESI pela parceria. “O Atleta do Futuro estimula a prática esportiva e a cidadania de crianças e adolescentes. O Programa conta com toda a estrutura e metodologia do SESI e a Prefeitura oferece os profissionais e o transporte, proporcionando oportunidade de participação e de aprendizado para as crianças”.

Também participaram da assinatura do novo convênio o coordenador de Relacionamento com a Indústria e Comunidade do SESI, Cassiano Cecanho e o diretor do Departamento de Fomento ao Lazer da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, José Eduardo de Araújo.

O SESI São Carlos - Centro de Atividades Ernesto Pereira Lopes Filho - está localizado na Rua Cel. José Augusto de Oliveira Salles, nº 1.325, na Vila Izabel. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3306-1050.

