quinta, 27 de novembro de 2025
Esportes

Prefeito Netto Donato recebe atletas bicampeãs da ASF/Unicep São Carlos Futsal Feminino

27 Nov 2025 - 06h33Por Da redação
Prefeito Netto Donato recebe atletas bicampeãs da ASF/Unicep São Carlos Futsal Feminino - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

O prefeito de São Carlos, Netto Donato, recebeu em seu gabinete, nesta quarta-feira (26), as atletas da equipe ASF/Unicep São Carlos Futsal Feminino, recém-coroadas bicampeãs da Liga Paulista de Futsal 2025. As jogadoras garantiram o título após uma final eletrizante contra Araraquara, decidida nos pênaltis.

Durante o encontro, o prefeito parabenizou o grupo pelo feito histórico e destacou o impacto da conquista para o esporte são-carlense.
“É um orgulho para São Carlos ver nossas atletas alcançando esse resultado histórico. O bicampeonato mostra a força da equipe e inspira toda a cidade”, afirmou.

A comissão técnica acompanhou a delegação e apresentou ao prefeito os planos da equipe para 2026, com destaque para o projeto de participação na Liga Feminina de Futsal, a principal competição nacional da modalidade. Para viabilizar a entrada no campeonato, o clube já conta com uma lei de incentivo aprovada junto ao Ministério dos Esportes e busca apoio de empresas da cidade para captação de recursos.

O técnico Fabiano Lourenço ressaltou que o sucesso da equipe é resultado de um projeto consolidado ao longo dos últimos anos.
“A conquista nos dá confiança para buscar espaço no cenário nacional. Com o apoio da Prefeitura e da comunidade, acreditamos que São Carlos pode se tornar referência também na Liga Nacional”, declarou.

Também participaram da reunião os secretários Fernando Carvalho (Esportes), Michael Yabuki (Segurança Pública e Mobilidade Urbana), Leonardo Lázaro (Gestão da Cidade e Infraestrutura) e o vereador Edson Ferraz.

