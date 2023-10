Prédios encara o Taquaral na abertura da Copa São Carlos

SIGA O SCA NO

19 Out 2023 - 08h33

19 Out 2023 - 08h33 Por Marcos Escrivani

Os Prédios entra com o intuito de chegar até a fase decisiva da Copa São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

Sob o comando do técnico Marcos Tchula e com uma equipe reformulada, Os Prédios estreia em mais uma competição na temporada 2023.

A equipe que nasceu no CDHU em São Carlos sonha alto e estreia neste domingo, 22, na 2ª Copa São Carlos. A partida será contra o C.A. Taquaral e tem início previsto para às 8h30, no estádio municipal do distrito de Taquaral.

O time são-carlense, campeão da primeira edição da ADN Champions Cup em 2022 e terceiro colocado este ano entra na competição com a meta de terminar entre os primeiros colocados, já que possui um grupo altamente competitivo.

A equipe tem como destaque ainda a organizada Os Malucos, torcida que comparece em grande número nos jogos da equipe e por dois anos seguidos conquistou o prêmio de melhor torcida de São Carlos.

Copa São Carlos

Promovida pela Liga Desportiva de São Carlos, a Copa São Carlos terá a participação de 32 equipes, divididas em oito grupos com quatro times cada.

Na primeira fase, em seus respectivos grupos, as equipes jogam entre si em turno único. As duas melhores classificadas se classificam para a segunda fase e as 16 equipes restantes irão se enfrentar em sistema de eliminação simples até definir o campeão de 2023.

Primeira rodada

Domingo, 15

Fazenda Itaguassu

8h - Atlético Munique x Abdelnur

10h - Sanka City x Redenção

Estádio municipal Dagnino Rossi, em Ibaté

8h - Atecubanos Ibaté x New United

10h - Proara x Milan

Campo da UFSCar

8h - Jardim Jockey Club x Aracy

10h - Paulistano x Vila Prado

Campo de Vila Isabel

8h - Juventus Ibaté x River Plate

Campo do distrito de Taquaral

8h30 - C.A. Taquaral x Os Prédios

10h - Holanda x Juventus

Estádio municipal São Domingos Sávio, em Dourado

8h30 - União Douradense x Mirante

10h30 - Cruz Azul x Zé Bebeu

Estádio municipal Luiz Estevan de Siqueira, Zuzão

13h30 - Red Back x Cometa

15h15 - Tijuco preto x Pé na Porta

