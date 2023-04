Predadora, Águia humilha o União São João no Luisão no sub20

SIGA O SCA NO

Equipe são-carlense fez bonito na estreia do sub20: sem dó, nem piedade - Crédito: Lourival Izaque

Uma vitória inconteste, um baile. Assim foi a estreia do São Carlos no Campeonato Paulista sub20. Na tarde de sexta-feira, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, mandou ver 7 a 0 no União São João de Araras.

Durante os 90 minutos, a Águia mostrou suas garras e não deu a mínima chance ao time ararense. As duas equipes estão no grupo 5, ao lado da Inter de Limeira, Lemense, Rio Claro e Velo Clube.

Comandados pelo técnico Fabrício Morozetti, já no primeiro tempo a Águia fez 3 a 0, com gols de Matheus Abreu aos 32 minutos e 41 minutos e Ruan Cláudio aos 37 minutos.

O “sextou” são-carlense teve o complemento na etapa final com mais quatro gols. Lucas aos 9 minutos, PH aos 21 minutos e 23 minutos. O “tiro de misericórdia” foi aos 24 minutos.

Segundo Morozetti, em 2022, o sub20 foi eliminado ainda na primeira fase e a ideia nesta temporada é melhorar a também, mas sempre pensando jogo a jogo. “O objetivo final é formar um bom time para a Copa São Paulo do ano que vem. Temos remanescentes no elenco, caso do PH, Maia, Caio Augusto e Santarém”, observou o treinador. "Esses atletas que estão conosco são guerreiros, unidos, profissionais e estão querendo muito", concluiu o técnico.

O segundo compromisso do sub20 será no próximo sábado, 22, a partir das 15h, quando encara o Rio Claro no estádio municipal Dr. Augusto Schmidt Filho.

Regulamento

O campeonato começa com 78 times divididos em nove grupos, onde os dois primeiros e os seis melhores terceiros colocados avançam. Na segunda fase, os 32 clubes serão distribuídos em oito grupos com quatro times e apenas os dois melhores de cada chave seguem na disputa. Na fase seguinte, os 16 classificados serão divididos em quatro grupos e os dois melhores se classificam. Os oito classificados irão iniciar o sistema eliminatório, em duas partidas, e em caso de igualdade no placar agregado a decisão será nos pênaltis. O formato segue até a final.

