Por suspeita de manipulação de resultados, jogo entre Fernandópolis x Grêmio é suspenso

Lance do jogo em que o Grêmio venceu no Luisão, o Fefecê, de virada, por 3 a 1 - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

O jogo entre Fernandópolis x Grêmio, previsto para acontecer às 15h desta quarta-feira, 19, no estádio municipal Cláudio Rodante, pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B, foi suspenso pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O motivo é a suspeita de que teria ocorrido manipulação de resultados e envolveu até 11 atletas do time de Fernandópolis.A acusação é do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), de São Paulo.

Caso se confirme a suspensão desta partida e a de domingo, 23, no estádio Espanha, contra o Jabaquara, o Fefecê será rebaixado para a quinta divisão, devido aos dois WOs e o Grêmio, com os três pontos, garante a liderança do grupo, além da vaga para a terceira fase entre os 16 melhores times e o primeiro acesso garantido na temporada, a Série A4 de 2024.

A POLÊMICA

O TJD-SP no final da tarde desta terça-feira, 17, tornou oficial a suspenção do Fernandópolis e de 11 jogadores por suspeita de manipulação de resultados. Os atletas suspensos são: Rafael, Rian, Calebe, Ryan, Anthony, Chrigor, Vinicius, Gabriel, Mauro Josias, Peixeiro e Índio.

De acordo com o Tribunal, as suspeitas ocorreram ainda na primeira fase, nas derrotas para Vocem quando o jogo estava em 2 a 2 até os 23 minutos da etapa final. Em um intervalo de 19 minutos, o Fernandópolis sofreu três gols e perdeu por 5 a 2. Contra o Tanabi, na derrota por 2 a 0, os gols foram aos 20 segundos e aos 49 minutos do seguindo tempo.

O Fernandópolis se classificou para a segunda fase com quatro vitórias, um empate e cinco derrotas e ficou em quarto em seu grupo.

Outro fato que levantou suspeitas foi na goleada sofrida para o Rio Branco em Americana por 4 a 1. O jogo demorou para ter seu início decretado por um atraso por parte dos visitantes. O árbitro Matheus Delgado Candançan relatou em súmula que o atraso seria “devido a alteração na relação de jogadores realizada pela equipe Fernandópolis Futebol Clube, conforme relatado em incidentes”. No total, repentinamente, quatro atletas teriam sido substituídos.

