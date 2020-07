Por que Jorge Jesus está sendo chamado de traidor em Portugal?

Jorge Jesus deixou o Brasil há algumas semanas como um dos técnicos mais bem sucedidos da história do futebol nacional. Na última temporada, quem fez apostas esportivas Brasilapostando na vitória do Flamengo conseguiu ganhar uma boa quantia em dinheiro.

Jorge Jesus comandou o clube carioca por menos de dois anos. O sucesso, no entanto, foi absoluto. Conquistou cinco títulos, entre Campeonato Brasileiro, Libertadores, Recopa Sul Americana e Campeonato Estadual. Para além dos torneios, virou ídolo de um clube gigantesco.

O sucesso no Brasil fez com que Jorge Jesus fosse novamente especulado em grandes clubes da Europa. No fim , o português voltou para a casa e acertou com o Benfica, clube que já treinou na carreira e que também mantém identificação.

Mas a torcida do clube europeu parece não ter aceitado bem esse retorno. Um dia depois de desembarcar na Terrinha, é possível perceber que o ex-técnico do Flamengo não é unanimidade no Benfica. Faixas em protesto à contratação do treinador foram colocadas nas imediações do estádio da Luz, que pertence ao Benfica.

"Em 1907, oito foram para lá e não voltaram. Hoje, sem orgulho, Judas voltou... Cosme, vês no que isto se tornou?", diz uma das faixas.

A faixa faz alusão ao fato de Jorge Jesus ter trocado o Benfica pelo Sporting em 2015, como fizeram alguns jogadores no começo do século 20 ajudando a fundar o arquirrival lisboeta. O “Cosme” em questão é Cosme Damião, fundador do Benfica.

Vale lembrar que Jorge Jesus nunca escondeu que é torcedor do Sporting, clube onde atuou como jogador antes de ser treinador. Além disso, Virgolino de Jesus, pai do treinador e falecido em 2017, é um dos maiores ídolos da história dos Leões.

"A democracia, os valores e a mística na rua da amargura... Eis o Benfica da "estrutura"", diz a outra faixa, fazendo ironia com a atual administração do presidente Luís Filipe Vieira, cercada de polêmicas.

Jorge Jesus, que dirigiu o Benfica entre 2009 e 2015. Ele optou por retornar ao Benfica após o clube luso insistir em sua contratação ainda na reta final da temporada 2019/20 - semanas depois de o técnico ter assinado uma renovação contratual com o clube carioca até 2021. Inicialmente, o Mister recusou o convite, mas acabou balançando diante das conversas com Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, e decidiu retornar a Portugal, onde poderá ficar com a família em meio à pandemia do novo coronavírus.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também