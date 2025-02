Ponte vence São Paulo de virada e complica o Palmeiras

Jogador da Ponte comemora gol contra o Tricolor: virada no Morumbis - Crédito: Jhony Inácio/Ag. Paulistão

Quatro jogos deram sequência na noite desta quarta-feira, 19, a 11ª rodada do Paulistão. Ponte Preta e Santos venceram e encaminharam a classificação. O Palmeiras, que joga nesta quinta-feira, 20, tem que vencer e depende de resultados para avançar.

No Morumbis, a Ponte Preta venceu o São Paulo por 2 a 1, de virada. Artur e Éverton Brito fizeram os gols do time campineiro e Calleri marcou para o São Paulo.

O resultado complica a situação do Palmeiras, já que se não vencer nesta rodada estará eliminado. O São Paulo completou o quinto jogo sem vitória. O tropeço impediu o Tricolor de confirmar a liderança da chave.

O São Paulo continua na ponta do Grupo C, com 16 pontos, apenas um à frente do Novorizontino. Na última rodada, precisa vencer para garantir a vantagem de jogar as quartas de final em casa. A Macaca foi a 22 pontos no Grupo D, mesma pontuação do líder São Bernardo e depende apenas de si para avançar de fase.

Na Vila Belmiro, com Neymar, o Santos passou com tranquilidade pelo Noroeste. Fez 3 a 0 e foi a 15 pontos no grupo B e depende apenas de suas forças para seguir no Paulistão. Com 7 pontos no grupo A, o Norusca luta contra o rebaixamento.

Mais duas partidas aconteceram nesta quarta: Em Campinas o Guarani ficou no 1 a 1 com o Velo Clube e em Diadema, Água Santa e Inter de Limeira ficaram no 2 a 2.

