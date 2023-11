Plantio de árvores homenageia atletas de São Carlos

Parceiros visitam área de plantio para elaboração de projeto - Crédito: Denise Britto/UFSCar

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), o Rotary Club de São Carlos - Pinhal e as secretarias municipais de Esportes e Meio Ambiente se uniram para realizar um projeto de arborização urbana que homenageará 150 atletas da cidade de São Carlos.

O projeto está buscando empresas que queiram associar sua marca aos cuidados ao meio ambiente e ao incentivo aos esportes para o patrocínio dos custos, que irão envolver a manutenção das áreas e as homenagens aos atletas. A iniciativa já conta com a parceria da empresa Morro Verde Ambiental Serviços Ambientais.

O plantio será realizado em dois espaços. Um deles é o Centro Esportivo do Santa Felícia, promovendo benefícios para os praticantes de esportes e a comunidade, além de melhorar o aspecto cênico do Centro. Nesse local, será fixada uma placa comemorativa com o nome de 150 esportistas da cidade. O plantio complementar será feito em uma área de 745 m² passível de Recuperação Ecológica, próxima à rodovia Washington Luís, na Rua Luiz Lázaro Zamenhoff, nº 2730.

"A arborização urbana, em especial de áreas públicas, contribui para a saúde e bem-estar dos moradores através da melhoria da qualidade do ar pela retenção de particulados, redução da poluição sonora e do estresse térmico ao prover sombreamento em meio às ilhas de calor urbano", explica Andréa Lúcia Teixeira de Souza, professora do Departamento de Ciências Ambientais (DCAm) da UFSCar e coordenadora do projeto de extensão na Universidade, intitulado "Arborização de áreas verdes públicas: Centro Esportivo do Santa Felícia".

De acordo com o sócio do Rotary-Pinhal, Celso Rizzo, com o plantio, serão homenageados atletas profissionais, amadores, técnicos e dirigentes que de alguma forma contribuem ou contribuíram com o esporte de São Carlos. "Como forma de divulgar ainda mais o projeto e envolver a comunidade, o Rotary-Pinhal irá solicitar a algumas entidades - Secretaria Municipal de Esportes, Atléticas da UFSCar e da USP, clubes de lazer etc. -, que indiquem nomes a serem homenageados. Também pediremos que escolas realizem pequenos torneios, cuja premiação será a colocação do nome dos campeões na placa, além, é claro, de selecionar os atletas de São Carlos que ganharam medalhas em torneios importantes, como Mundiais, Olimpíadas, Pan Americano, Sul Americanos, Brasileiros, entre outros", explica.

No dia do descerramento da placa comemorativa, prevista para o mês de maio de 2024, a equipe organizadora realizará "uma grande festa para reunir os homenageados, suas famílias e a população em geral, divulgando a importância dos esportes para a sociedade e a preservação do meio ambiente", declara Rizzo.

Cronograma

A primeira visita da equipe no Centro Esportivo do Santa Felícia ocorreu em 8 de fevereiro e contou com a participação do engenheiro florestal Pedro Henrique de Godoy Fernandes, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PPGCAm) e responsável pela elaboração do projeto técnico.

A implantação e manutenção do projeto tem duração de quatro anos. Em dezembro de 2023, será realizada a análise e correção do solo para o plantio. Até dezembro de 2027, estão previstas quatro etapas para manutenção e eventual substituição de mudas que tenham morrido.

"A correta arborização do Centro Esportivo do Santa Felícia vai proporcionar conforto térmico para os praticantes de esportes, devido a sua capacidade de sombreamento, além de outros benefícios citados anteriormente. Além dos praticantes de esportes, pode fomentar também a presença de pessoas que gostam de lugares tranquilos para passear, portanto, aumentando o uso do espaço público pela sociedade civil", explica Fernandes no projeto.

Mais informações, incluindo contatos para empresas patrocinadoras, podem ser solicitadas com Celso Rizzo pelo e-mail crizzoad@terra.com.br ou pelo celular/WhatsApp (16) 99101-2384.

