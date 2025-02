Planalto Verde São Carlos pega Aracy de olho na liderança do Raspadão

Planalto Verde São Carlos promete castigar o Aracy - Crédito: Divulgação

A primeira fase do 15º Campeonato Raspadão está em sua fase final e as equipes buscam as vitórias de olho na classificação para a segunda fase.

Na manhã deste domingo, 23, mais uma rodada será realizada e cinco jogos colocarão frente a frente, equipes do grupo C contra as do D. As partidas começam às 8h na Arena Raspadão, no Cidade Aracy.

Os jogos

O Planalto Verde São Carlos, com 7 pontos no grupo A, promete ir para cima do Aracy 2, 4º colocado do grupo D, com 4 pontos, em busca da vitória e tentar buscar a liderança do grupo.

Sob o comando do treinador Tchula e com os olhares fixos do presidente Diego, o Planalto usará força máxima contra o Aracy 2, que ainda busca a classificação.

O Planalto Verde de Brotas, líder do grupo D com 9 pontos, pega o Zé Bebeu que também está na ponta, mas do grupo C, com 10 pontos. Os atletas prometem um grande jogo.

Já o Furacão, sem chances de classificação (é lanterna do grupo C com 1 ponto), afirma que não irá dar moleza para o Vila Bahia, terceiro do Grupo D com 5 pontos. O Vila Bahia vai em busca da vitória pra garantir de vez a sua vaga para a próxima fase.

Em outro bom jogo, o Antenor R2, segundo colocado do grupo D com 6 pontos, após a vitória frente o Planalto Verde SC, vem com confiança total em busca de sua vaga para a próxima fase, mas o Unidos do Nordeste, 4º lugar no Grupo C, com 6 pontos, promete jogo duro, pois só a vitória interessa.

Por fim, o Real São-carlense, eliminado e lanterna do Grupo D com 1 ponto, garante que não dará moleza ao Coca Cola, terceiro lugar no Grupo C com 7 pontos, que busca o resultado positivo para se manter entre os primeiros.

A rodada

Furacão x Vila Bahia

Zé Bebeu x Planalto Verde Brotas

Unidos do Nordeste x Antenor Garcia R2

Família Planalto Verde São Carlos x Aracy 2

Coca Cola x Real São-carlense

Classificação

