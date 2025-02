Planalto Verde Brotas dispara no Raspadão

Zé Bebeu não conseguiu segurar o Planalto Verde Brotas e perdeu por 1 a 0 - Crédito: Divulgação

O 15º Campeonato Raspadão, na Arena Raspadão, no Cidade Aracy, teve sequência na manhã do último domingo, 23, com a realização da quinta rodada.

Equipes do grupo A encararam as do B e a partida que chamou a atenção reuniu o Zé Bebeu e o Planalto Verde Brotas, líderes em suas respectivas chaves. O time do Brotas, treinado por Bozó, fez um jogo bem equilibrado e superou o Zé Bebeu pela contagem mínima.

Com o resultado, o Zé Bebeu manteve a ponta do grupo A com 10 pontos, mas agora acossado por Família Planalto Verde São Carlos e Coca Cola que possuem a mesma pontuação. Já o Planalto Verde Brotas disparou no grupo B e totaliza 12 pontos.

Mais jogos

O Furacão faz um belo jogo contra o Vila Bahia, teve chances de gol, mas finalizou mal e foi castigado, já que o adversário foi mais eficiente e aplicou 5 a 1 e garantiu presença na segunda fase. Já o Furacão foi eliminado.

O Planalto Verde São Carlos com um time repleto de bons jogadores e no comando de Diego Postiço faz um jogo para se manter na segunda fase e venceu por 2 a 0 o Aracy 2, que vem crescendo na reta final da primeira fase e mesmo com a derrota, está classificado.

O Unidos do Nordeste fez um “jogo de compadre” com o Antenor Garcia e as equipes empataram em 1 a 1, resultado que garantiu ambas para a segunda fase.

O Coca Cola não tomou conhecimento do Real São-carlense e goleou por 7 a 1. Com o resultado, a equipe vencedora se consolidou na segunda fase e a derrotada, deu adeus ao torneio.

Classificação

