Pinheiros e H7 Esportes SÃ£o Carlos sÃ£o as equipes do estado na Liga Nacional de Handebol

Equipe são-carlense busca chegar a terceira fase da Liga Nacional - Crédito: Divulgação

O Esporte Clube Pinheiros vem formando atletas há anos e é referência, com representantes nas seleções brasileiras masculina e feminina. Com a filosofia de formação de atletas, o clube está sempre entre os primeiros colocados nas principais competições da América do Sul, entre elas, a Liga Nacional de Handebol no Brasil, mostrando todo o seu investimento em vivências e experiências na modalidade.

Há mais de 15 anos, a H7 Esportes São Carlos iniciou seus primeiros projetos buscando se espelhar e seguir os mesmos passos do Esporte Clube Pinheiros, chegando em 2025, a formar uma dupla com o Pinheiros como representantes do estado de São Paulo na principal competição do país.

A equipe H7 Esportes é a única equipe do interior de São Paulo na competição, e busca seu melhor resultado até aqui. Participando da Liga Nacional pelo quarto ano consecutivo, já chegou até a segunda fase e busca, neste ano, avançar até os confrontos com as equipes do Centro-oeste, Norte e Nordeste (terceira fase).

A Liga

A competição funciona em algumas fases, sendo a primeira delas, uma disputa entre todas as equipes da região Sudeste e Sul. As participantes serão: Pinheiros, H7 Esportes, Cascavel, Criciúma, Hand Torres e Associação Capixaba.

Na segunda fase, as cinco melhores equipes da fase anterior, avançam para os confrontos com as equipes das outras regiões (Centro-oeste, Norte e Nordeste). E destes confrontos, classificam oito equipes para a terceira fase de disputas, e ao final, as quatro equipes com melhor campanha, chegam a fase decisiva.

